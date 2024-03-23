حسام حسن: نيوزيلندا منتخب منظم ويلعب كرة سريعة.. وكل اللاعبين على قلب رجل واحد

علق المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، على الفوزأمام نيوزيلندا، وأهم المكاسب التي خرج بها من المباراة.

وكان منتخب مصر قد فاز على نظيره منتخب نيوزيلندا (1-0)، سجله مهاجم «الفراعنة» مصطفى محمد من ركلة جزاء، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس «الجمعة».

وقال المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عبر تصريحات مُتلفزة: «الحمدلله ومبروك لكل الجماهير المصرية، بداية كان يهمني تحقيقة نتيجة إيجابية لأكثر من سبب، البداية مع الجانب المعنوي، بعد الإخفاق في كأس الأمم، والجماهير كانت تريد رؤية المنتخب في شكل أفضل، بالإضافة إلى ملعب مصر المميز للغاية وهو فخر الصناعة المصرية، وسيُكتب في التاريخ أن أول مباراة عليه انتهت بالفوز».

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: «أصريت على المشاركة في البطولة الودية، بمجرد جلوسي مع المسئولين من البداية، لأن كان لديهم قلق من البدء بالبطولة خاصة أنها كانت ستقام بالسعودية أو الإمارات«.

وتابع المدير الفني: «مباراة قوية جدًا، منتخب نيوزيلندا لا يقل عن المنتخبات الأوروبية، نفس رتم أسكتلندا وبعض المدارس الأوروبية، فهو منتخب منظم ويلعب كرة سريعة، وحضرنا لمواجهة نيوزيلندا وللمباريات المقبلة، وشاهدت أكثر من فيديو لمباريات سابقة، من أجل التجهيز واختيار التشكيل الأنسب لخوض هذا اللقاء».

وأوضح حسام حسن: «كل اللاعبون كانوا حريصون على المشاركة، الجميع على قلب رجل واحد سواء الذين شاركوا أو لم يشاركوا، وعلى سبيل المثال، تريزيجيه كان لديه مباراة قوية في تركيا وحرص على المجيء لمصر في أسرع وقت، وكان يعاني من إجهاد ولكنه طلب المشاركة، ومصطفى محمد يوميًا يقول لي نفسي أقدم شيء للمنتخب، كل اللاعبين وكأنهم ولدوا من جديد».

وأشار حسام: «منتخب مصر سيكون له هوية، وهذا هو عملي، على المستوى الفني، والكرات العرضية، وكل هذه الأمور أعمل عليها، والمعسكر لم يستغرق إلا حوالي أسبوع بعدما بدأناه مبكرًا بالمحليين قبل انضمام الدوليين، وكثفنا العمل من خلال التدريبات في الملعب أو مشاهدة مقاطع فيديو».

وتابع حسن: «كنت أتوقع أن المباراة ستكون قوية ولذلك استهدفت لتحقيق نتيجة إيجابية، وكان لنا فرص حقيقية أثناء اللقاء، وسنجهز للمواجهة المقبلة سواء أمام كرواتيا أو تونس، وكان يهمني أن تعود الجماهير من ملعب مصر سعداء بالنتيجة، والجماهير المشاهدين أمام الشاشات، أن يشعروا بعودة الثقة».

وواصل حسام حسن: «إمام عاشور سقط على الترقوة، وهو لاعب راجل لا يسقط إلا عندما تكون الإصابة قوية، وكنت سأكون راضيًا عن الأداء حتى وإن خرجت مصر بنتيجة سلبية من مواجهة نيوزيلندا، لأنني أصريت من البداية على المشاركة في البطولة».

وأختتم المدير الفني لمنتخب «الفراعنة» حسام حسن، قائلًا: «لائحة البطولة تنص على تواجد 23 لاعبًا في قائمة المباراة، وأرحنا عواد وشوبير في المباراة، ولكن اللاعبين الذين كانوا خارج المباراة هم السبب في الفوز، حتى حجازي قائد المنتخب كان جالس على دكة البدلاء، وكان يدعم زملائه».