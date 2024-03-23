المدير الفنى لمنتخب كرواتيا: حزين لغياب صلاح وحسام حسن أسطورة

أكد المدير الفني لمنتخب كرواتيا زلاتكو داليتش، أنه حزين لغياب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي عن المشاركة في كأس عاصمة مصر الودية المقامة في استاد مصر بالعاصمة الإدارية بمشاركة كرواتيا ومصر وتونس ونيوزيلندا.

وقال زلاتكو داليتش في تصريحات إعلامية: «حزين لغياب محمد صلاح عن منتخب مصر في هذه البطولة فهو واحد من أفضل لاعبي العالم في آخر السنوات وحزين لغيابه لأن وجوده سيكون هاما لنا وللجماهير والبطولة لكن صحته أهم بالطبع وأتمنى رؤيته في المرة المقبلة».

وأضاف داليتش: «أعلم أن حسام حسن أسطورة في كرة القدم المصرية وأتمنى له التوفيق في مهمته وأن يحقق نتائج جيدة، والمشاركة في هذه البطولة فرصة لنا للقيام بعمل جيد وهي مباريات ودية لكنها بطولة مهمة حيث نسعى لتقديم أفضل أداء وأن نظهر بأفضل شكل والتتويج باللقب”.

وأختتم زلاتكو داليتش تصريحاته، وقال: «نريد أن نستغل هذا التجمع للتقارب مع بعضنا البعض فجميع اللاعبين يلعبون في أوروبا وهناك العديد من الضغوطات لذلك نريد شحن الطاقات في نهاية الموسم وهدفنا هو لعب مباراتين بشكل قوي والاستعداد بشكل قوي لبطولة يورو 2024».