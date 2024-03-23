منتخب «الفراعنة» في انتظار الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس

بعد أن حجز منتخب «الفراعنة»، مقعده في نهائي بطولة كأس العاصمة الإدارية بعد فوزه أمس على حساب نيوزيلندا بهدف نظيف، سجله المهاجم مصطفى محمد، ينتظر منتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن، مواجهة الطرف الفائز من مواجهة منتخبي كرواتيا وتونس، المقرر إقامتها مساء اليوم «السبت».

وعلى استاد القاهرة الدولي، تُقام مواجهة ما بين منتخبى كرواتيا وتونس في دور نصف نهائي كأس عاصمة مصر، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءًا، لتحديد ثاني طرف في المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر، ما بين كرواتيا وتونس.

ويتواجد النجم الكبير لوكا مودريتش قائد ريال مدريد، ضمن قائمة منتخب كرواتيا التي ستخوض بطولة «كأس عاصمة مصر».

وتعد بطولة كأس عاصمة مصر، ضمن سلسلة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الودية المستحدثة في فترة التوقف.

ويترقب منتخب مصر، ملاقاة الفائز من منتخبي كرواتيا وتونس، في مباراة نهائي كأس العاصمة يوم الثلاثاء المقبل والموافق 26 مارس الجاري.