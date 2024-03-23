صدمة فى الأهلى بسبب مدة غياب إمام عاشور

تلقى النادي الأهلي، ضربة موجعة بإصابة لاعب الوسط إمام عاشور خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا أمس، في دور نصف نهائي كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

جاءت إصابة إمام عاشور، خلال سقوطه بطريقة صادمة على كتفه وحصوله على ركلة جزاء للمنتخب الوطني عند الدقيقة «24» من مباراة نيوزيلندا التي أقيمت على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها إمام عاشور عقب خروجه من مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف وسيتم عرضه على أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.

ووفقاً للتقارير فإن إصابة الكتف ستبعد إمام عاشور عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر، وقد يحتاج لتدخل جراحي بالأيام المقبلة وهو ما ستحدده الأشعة الجديدة التي سيجريها على موضع إصابته.

وتمثل إصابة إمام عاشور، صدمة قوية للسويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، قبل مواجهة سيمبا التنزاني في دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، نهاية مارس الجاري.

وخاض إمام عاشور، 23 مباراة رفقة فريق الأهلي، هذا الموسم بمختلف البطولات وقد أحرز هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه.