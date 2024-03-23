برلمانية: تنفيذ الحكومة لمخرجات الحوار الوطنى يخلق حالة إيجابية داخل الأحزاب والقوى السياسية

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، إن استعراض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تقرير المتابعة الثانى للخطة التنفيذية للاجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطنى، تأكيد على حرص وجدية الحكومة تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن الاجراءات التى تتخذها الحكومة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بضرورة التكامل والتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطنى، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات، وتحويلها إلى خطط تنفيذية بما يسهم فى تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى تأكيد على جدية الحوار ومصداقيته، الأمر الذى يخلق حالة ايجابية داخل الأحزاب والقوى السياسية التى شاركت بجدية فى المناقشات والفعاليات التى استمرت عدة أشهر وناقشت جميع القضايا وقدمت حلولا وأطروحات قابلة للتنفيذ، لتحقيق المصلحة العامة، دون النظر إلى المصالح الشخصية.

وأكدت أن تنفيذ المقترحات الخاصة بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال، وقيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بتوصيات الحوار الوطنى، يساهم فى حل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبناءها بعد وفاة الأب وعدم إرهاقها فى رعاية أبناءها المالية.

وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابع التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإطلاق مسابقة ” قمة مصر العالمية” يساهم فى إعداد جيل من خريجى الجامعات المؤهلين للانطلاق لسوق العمل، فضلا عن تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، ونظيراتها فى مختلف دول العالم، مؤكدة أن إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعى واستراتيجية تعليمية موحدة، يهدف إلى تطوير المناهج التعليمية، بما ينعكس ايجابيا على المنظومة التعليمية وتحفيز الابتكار والإبداع وربط التعليم بسوق العمل.