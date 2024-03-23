مصر تحقق إنجازا تاريخيا وتتوج بلقب دورة الألعاب الإفريقية برصيد 102 ميدالية ذهبية

حققت البعثة المصرية، التى تشارك في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر بالعاصمة الغانية أكرا، إنجازا تاريخيا بإنهاء مشاركتها متوجة بـ 192 ميدالية متنوعة لتحتل المركز الأول بين الدول المشاركة في المنافسات التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري، وتتوج باللقب القاري.

ونجحت البعثة المصرية، فى تحقيق 192 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية، و 47 ميدالية فضية، و 43 ميدالية برونزية، لتؤكد على ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب.

وأصبحت مصر التي توجت بلقب دورة الألعاب الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي هي أول دولة تتخطى حاجز 100 ميدالية ذهبية بعد أن حققت 94 ميدالية ذهبية في الدورة السابقة ، لتفوز بلقب الدورة الحالية بفارق 55 ميدالية ذهبية عن نيجيريا صاحبة المركز الثاني .

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.