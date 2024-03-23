ملعب الدفاع الجوى استعدادا لنهائى “كأس عاصمة مصر”

يخوض منتخب “الفراعنة” الأول، تدريبه الجماعى في العاشرة من مساء اليوم “السبت”، على الملعب الفرعي لنادي بيراميدز بملعب الدفاع الجوي، بعدما رحب النادى السماوى باستضافة تدريب الفراعنة، فى إطار دعمه للمنتخبات.

ويأتى ذلك فى اطار استعداد المنتخب الوطني لخوض نهائي “كأس عاصمة مصر”، والمحدد له يوم “الثلاثاء” المقبل، أمام الفائز من لقاء منتخبى تونس وكرواتيا، بعدما فاز “الفراعنة” على نيوزيلندا في نصف النهائي بهدف نظيف.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي كأس العاصمة الإدارية في نسختها الأولى، لينتظر الفائز من مباراة كرواتيا وتونس، والتي ستقام مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة نهائي كأس العاصمة الإدارية في تمام العاشرة مساء “الثلاثاء” المقبل، فيما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع الخاسر من كرواتيا وتونس.