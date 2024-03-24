القاضي: السيسي وبن زايد يسعيان لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

ثمن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد القاضي، أن هناك تطابق فيوجهه نظر الرئيسين السيسى وبن زايد حول ملف القضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة،

وأوضح النائب أن المباحثات بين الرئيسين الأخوين “السيسى وبن زايد” شهدت سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، بما يعزز الشراكة العميقة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية، والسياسية.

كما شهدت المباحثات استعراض مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجهود المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تكفي للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة بالقطاع، كما تم التشديد على ضرورة تفعيل حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار النائب محمد عزت القاضي، إلي أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين المصرى والإماراتي مؤكداً أن العلاقات بين مصر والإمارات تعد نموذجاً رائعاً للتعاون بين مختلف الدول العربية لتحقيق حلم الوحدة العربية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الامة العربية.