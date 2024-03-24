النهائي ليس عربيا.. كرواتيا تتخطى تونس لتلاقي مصر في «كأس عاصمة مصر»

نهائى بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية، على موعد مع مباراة مرتقبة بين منتخبى «الفراعنة» ونظيره المنتخب الكرواتى الذى نجح فى عبور عقبة المنتخب التونسى.

وكان منتخب كرواتيا، قد استطاع التغلب على «نسور قرطاج» بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين، مساء أمس «السبت»، على استاد القاهرة الدولي، ضمن كأس العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم تشهد فرصا حقيقية على مرمى المنتخبين، وهو ما جعلها تذهب إلى ركلات الترجيح، وبعد اللجوء إلى ركلات الترجيح استطاع منتخب كرواتيا حسم التأهل إلى نهائي المسابقة الودية.

وستُجرى المباراة النهائية بين منتخبى «الفراعنة» وكرواتيا مساء يوم «الثلاثا»ء المقبل، وهو نفس موعد مباراة نيوزيلندا أمام تونس لتحديد صاحب المركز الثالث.

يذكر أن هذه البطولة تقام ضمن سلسلة «فيفا» التجريبية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.