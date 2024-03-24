طبيب تونسي يكشف أسباب توقف قلوب اللاعبين.. و4 طرق للوقاية

تشهد الملاعب العالمية تصاعدا مرعبا لظاهرة حالات توقف القلب بشكل مفاجئ لدى الرياضيين بشكل عام، ولاعبي كرة القدم على وجه الخصوص.

وعاش الدوري المصري قبل عدة أيام على وقع صدمة كبرى بعد أن سقط لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت، على أرضية الملعب خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد بسبب توقف قلبه بشكل مفاجئ، نتيجة هبوط في الدورة الدموية، ليتم بعدها نقله إلى المستشفى ووضعه تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتشهد الحالة الصحية لأحمد رفعت تحسنا طفيفا، في انتظار تحديد مراحل العلاج المستقبلية التي سيخضع عليها قبل تحديد موعد مغادرته المستشفى، بحسب الروايات الرسمية لناديه.

وللتعرف على طبيعة أسباب تكرر ظاهرة حالات توقف القلب المفاجئ والسبل الكفيلة بحماية اللاعبين من هذا الخطر الداهم، يقول رئيس الجهاز الطبي لفريق الملعب أحمد مزيد، عن الأسباب الكامنة وراء حصول حالات توقف القلب الفجائي، إن «السبب الرئيسي يتمثل في حصول انتفاخ في عضلة القلب (hypertrophic cardiomyopathy) بشكل غير متناسق مع المجهود البدني الذي يبذله الرياضيون، ولاعبو الكرة بشكل خاص».

وتابع أحمد مزيد حديثه، قائلًا: «السبب الثاني يتمثل في وجود تشوهات خلقية على مستوى الشرايين «aneurysm»، ما يؤدي لحدوث عملية تدفق قوية للدم قد تؤدي في بعض الأحيان لانفجارها، وبالتالي حصول تعقيدات صحية خطيرة للغاية».

وأضاف مزيد قائلا: «أما عن السبب الثالث، فهو مرتبط بحدوث مشاكل وخلل في طريقة عمل عضلة القلب».

وتابع أحمد مزيد حديثه، قائلًا: «هناك سببا رابعا مرتبطا بارتطام جسم صلب بالقفص الصدري، بما يؤدي لحصول كدمة على مستوى عضلة القلب تتسبب في عدم اشتغالها بطريقة غير عادية، وهذه المخاطر تظهر بشكل خاص في رياضتي الهوكي والبيسبول».

وعن الاحتياطات والوسائل الكفيلة للتقليل من خطر حالات توقف القلب الفجائي، نوه أحمد مزيد لضرورة تكثيف الاختبارات والفحوصات، بجانب توعية اللاعبين بضرورة عدم السقوط في فخ المواد المنشطة أو استعمال المكملات الغذائية والبروتينات بشكل أحادي بدون موافقة طبية أو رقابة أخصائي التغذية.

أختتم أحمد مزيد حديثه، قائلًا: «يجب تأطير ومراقبة اللاعبين وتوعيتهم بعدم استعمال المنشطات لتقوية العضلات والقدرة على التحمل، فضلا على منعهم من اللجوء للمكملات الغذائية والبروتينات بطريقة غير علمية وبدون الرجوع لأخصائي التغذية، إذ إن إساءة استعمالها يؤدي لحصول ضغط على عضلة القلب، بالتالي قد يتسبب في خلل حال قيام الجسم بمجهود يفوق قدرته على التحمل».