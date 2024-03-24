برلماني: تنفيذ الحكومة مخرجات الحوار الوطني بداية جديدة لمصر لتحقيق مستقبل أفضل

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول جميع الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التى تم تناولها على طاولة الحوار الوطنى، تعد بداية جديدة لمصر لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.

وأوضح الخبيري، أن الحكومة تعمل على الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بضرورة التكامل والتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطنى، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات وتنفيذها على أرض الواقع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الملفات وجدية من قبل الجميع للخروج من الأوضاع الحالية، وبالفعل هناك انفراجة كبيرة في مختلف القطاعات.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الهدف من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تعتبر ثمار مناقشات طويلة استمع فيها مجلس الأمناء لكافة المقترحات والرؤى والأفكار بمختلف الأيدلوجيات تحت راية واحدة وهو المصلحة العامة للدولة المصرية والمواطن المصري.

وتابع أن إعلان الحكومة عن وجود خطة لتنفيذ التوصيات هو التزام سياسى من جانب الحكومة أمام الرئيس والشعب المصرى، مما يعود بالنفع على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي يطمح إليها المصريون جميعا.