قبل مباراة مصر أمام كرواتيا في نهائي “كأس عاصمة مصر”..مؤتمر صحفى للعميد

قال المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب «الفراعنة» أمام نظيره منتخب كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر: « مواجهة كرواتيا المقبلة ستكون خير استعداد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل».

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في نهائي كأس العاصمة بعد تفوقه على نظيره نيوزيلندا في نصف النهائي بهدف نظيف، فيما تفوق منتخب كرواتيا على منتخب تونس بركلات الترجيح وحسم تأهله للمشهد الختامي للبطولة.

وتابع المدير الفنى للـ«الفراعنة»: «حققنا الفوز أمام نيوزيلندا بعدما طبق اللاعبين أفكاري، والبطولة لها أهمية كبيرة لأنها تابعة للفيفا، ووجود الجماهير سيساعدنا في النهائي».

وأضاف حسام حسن: «الغرض من مباراة منتخب كرواتيا، الذي يمتلك لاعبين كبار على مستوى العالم، فني ومعنوي للغاية، نسعى لتحقيق أكبر استفادة قبل تصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا، لكنها لن تكون أصعب من مواجهة نيوزيلندا».

وتابع حسام: «الكل يعلم جيدًا أنني لا أجامل أحد على حساب منتخب مصر، اللاعبين الموجودين حاليًا في المعسكر يؤدون بشكل قوي، الأهلي والزمالك وفيوتشر لديهم مباريات في إفريقيا، لكن نحن نمثل مصر ولدينا مواجهة أهم أمام كرواتيا واستعدادت لتصفيات كأس العالم».

وعن مغادرة أحمد حجازي لمعسكر المنتخب، قال: «لديه ظروف أسرية صعبة جدًا، لذلك اضطر للعودة إلى المملكة العربية السعودية».

وستُقام مباراة مصر ضد كرواتيا في نهائي كأس العاصمة الإدارية يوم غدٍا «الثلاثاء»، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.