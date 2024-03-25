البرلسي ومحافظ الغربية يتفقدان عددًا من المناطق المقترحة لإقامة مشروعات عربات الطعام المتنقلة بمنشية البكري

تفقد النائب أحمد البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بالغربية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عددًا من المناطق المقترحة لإقامة مشروعات عربات الطعام المتنقلة، على غرار حديقة الياسمين بمنشية البكري، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وتوفير مناطق ترفيهية داخل المدينة، ومن بين المناطق التي تم تفقدها منطقة سكة قطور وشارع عمار بن ياسر.

وشهدت جولة نائب التجمع والمحافظ تفقد تقاطع شروع المستشار مع طريق دمرو بحي أول المحلة وتقاطع شارعي مستشفى الصفوة و55 مع شارع عبد الحي شاهين بمنشية البكري لتطوير المنطقتين لتقليل الحوادث المرورية وتحسين حركة السير.

كذلك وجه المحافظ بتطوير الحدائق في شارع 55 بمنشية البكري.

وفي السياق؛ شارك النائب أحمد بلال في اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، وتم طرح عدد من القضايا الخاصة بتنفيذ قانون التصالح ومشكلة رغيف العيش وتحسين جودة حياة المواطنين في المحلة الكبرى والمحافظة.