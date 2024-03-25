المؤتمر: لقاء السيسي وجوتيريش تأكيد على دور مصر المحوري لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار

قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تأكيد على دور مصر المحوري لوقف إطلاق النار في غزة ودعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أباظة: أن تكرار زيارات جوتيريش منذ السابع من أكتوبر الماضي يعكس أهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط، ودورها الريادي والمحوري، فضلا عن التأكيد على حرص مصر الدائم والمستمر على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت دولي مستمر.

وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن مصر قيادة وشعبًا لا زالت وستظل تلتزم بدورها الداعم للقضية الفلسطينية حتى وقف نزيف دماء المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين، ومن ثم الحصول على حقوقهم المشروعة في الحياة بسلام على أرض دولتهم بحدود اتفاقية 67.

وتابع: أن الموقف المصري واضح وصريح بخصوص القضية الفلسطينية وهو رفض التهجير وتصفية القضية، ولا يمكن أن يتغير مهما حدث.

وأشار إلى أن ما يتعرض له القطاع في غزة وسكانه من كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين الأبرياء، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة الخروج عن صمته ووقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون تعرض الاحتلال لها.