قبل مواجهة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة الإدارية.. حجازي يغادر معسكر «الفراعنة» 

غادر مدافع وقائد منتخب مصر معسكر «الفراعنة» أحمد حجازي، قبل مواجهة منتخب كرواتيا في نهائي بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وكان قائد منتخب «الفراعنة» أحمد حجازى، قد طلب من التوأم حسام وإبراهيم حسن، الإذن بالسفر إلى السعودية بسبب ظرف أسري طارئ لتواجد عائلته في السعودية، ووافق التوأم على سفر قائد المنتخب.

واتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر مع المدافع أحمد حجازي على أنه في حالة انتهاء الظرف الطارئ واستقرار الأمور الأسرية، يعود للانضمام لمعسكر المنتخب غدًا الإثنين، للتحضير لمواجهة منتخب كرواتيا في المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة نظيره منتخب كرواتيا بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

ويفقد منتخب مصر خلال مواجهة كرواتيا لاعب الوسط إمام عاشور بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الكتف خلال مواجهة نيوزيلندا خضع على آثرها إلى عملية جراحية في الساعات الماضية.

وستُقام مباراة مصر ضد كرواتيا يوم «الثلاثاء» المقبل، في نهائي كأس العاصمة الإدارية وذلك في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء عبر شبكة قنوات ON TIME SPORTS.