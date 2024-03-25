تأجيل مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة في «دورىNile»

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي، تأجيل مباراة فريق نادى الزمالك أمام نظيره فريق بلدية المحلة، والتي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى خلفية منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية، والتى يشارك فيها منتخب مصر، تتوقف منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، خلال الوقت الحالي، وهى أيضًا فترة التوقف الدولي التي يمر بها الموسم.

وبحسب مصادر إعلامية، فقد تم تأجيل مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة والتي كانت ستقام على ملعب الفريق الأبيض، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة المحلية، وذلك بناءًا على طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، بتأجيل مباراة الفريق الأبيض مع بلدية المحلة في مسابقة الدوري المصري، على خلفية تعارض موعدها مع لق4ائه مع مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وذكرت رابطة الأندية، إن قرار تأجيل مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة في الدوري جاء نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية، بما يتعارض مع موعد المباراة.

ويأتي فريق الزمالك في المركز الثالث عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعهم من 11 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي، أخرها الخسارة أمام الجونة في الجولة الماضية، ومازال لديه 7 مباريات مؤجلة.