الأهلي يعلن نجاح جراحة إمام عاشور وموقف مدة غيابه

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، نجاح العملية الجراحية التي خضع إليها إمام عاشور لاعب وسط الفريق، بعد إصابته مع منتخب مصر الأول في بطولة كأس العاصمة الإدارية، حيث تعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا، التي جمعت بينهما في افتتاح بطولة كأس العاصمة الإدارية، وخرج في بداية اللقاء.

وذكر الموقع الرسمي للنادى الأهلى أن إمام عاشور، أجرى عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا.

وقال طبيب الفريق أحمد جاب الله، في تصريحات رسمية، إن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتي سوف تتحدد في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة.

وقال اتحاد الكرة المصري عن إصابة نجم الأهلي: «أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف».