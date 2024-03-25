قبل مواجهة مصر.. نجوم منتخب كرواتيا فى جولة سياحية عند الأهرامات 

حرص نجوم منتخب كرواتيا على زيارة الأهرامات في الجيزة، وذلك قبيل مواجهة منتخب «الفراعنة» في نهائي «كأس عاصمة مصر»، والمقررلها أن تُقام بعد غدٍا «الثلاثاء» على ملعب «العاصمة الإدارية الجديدة»، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وظهر لاعبو منتخب كرواتيا بقيادة نجم ريال مدريد المخضرم لوكا مودريتش بجوار الأهرامات، كما التقطوا صورا تذكارية هناك، وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر فيديو لنجوم منتخب كرواتيا وهم يلعبون ويتبادلون تمرير الكرة تحت سفح الأهرامات.

وكان منتخب «الفراعنة» الأول لكرة القدم، قد حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي «كأس عاصمة مصر» بفوزه على نيوزيلندا بهدف دون رد، فيما تأهل منتخب كرواتيا على حساب نظيره منتخب «نسور قرطاج» بالفوز عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي.