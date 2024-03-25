.. وتأجيل مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في الدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي، تأجيل مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتتوقف منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، خلال الوقت الحالي، على خلفية فترة التوقف الدولي، التي يمر بها الموسم، حيث يرتبط منتخب مصر بخوض منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وذكر موقع رابطة الأندية المصرية المحترفة الرسمي، أنه تم تأجيل مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر التي كانت ستقام على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة المحلية.

كما ذكرت رابطة الأندية، قرار تأجيل مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري جاء نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، بما يتعارض مع موعد اللقاء.

ويأتي الأهلي في المركز العاشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مباريات خاضها منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي من المسابقة المحلية، أخرها الخسارة أمام البنك الأهلي في الجولة الماضية، ومازال لديه 8 مباريات مؤجلة أخرى.