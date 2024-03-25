وفاة لاعب جزائرى ناشئ بعد إصابة مروعة في الملعب

توفي لاعب كرة القدم الجزائري الشاب، وسيم جزار البالغ 17 عاما، مساء أمس «الأحد»، بعد أسبوع من تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الرأس خلال مباراة جمعت فريقه نجم وادي ماء أمام أمل مراونة.

وذكرت تقارير صحفية جزائرية، أن اللاعب الشاب أمضى قُرابة الأسبوع في العناية المُركزة في أحد مستشفيات الجزائر، بعد أن تعرض لإصابة قوية عقب تدخل عنيف من مدافع فريق أمل مراونة، سقط على إثرها مغشيا عليه، وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة.

ومن جهتهم، استهجن العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إقامة مباريات لهذه الفئة العمرية بظل الحرارة في شهر رمضان، فضلا عن غياب سيارة الإسعاف، فى الوقت الذى حدثت فيه الإصابة للاعب.

ونعى الاتحاد الجزائرى اللاعب في بيان عبر موقعه الرسمي على منصة «إكس»، وقال: «ببالغ الحزن والأسى تلقى وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نبأ وفاة لاعب فريق نجم وادي الماء، لفئة أقل من 17 سنة الشاب وسيم جزار».

وأضاف بيان الاتحاد الجزائرى: «على إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باسمه وباسم أعضاء المكتب الفدرالي وأسرة كرة القدم الجزائرية، بأخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه ولنادي نجم وادي الماء، داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».