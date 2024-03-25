نهاية صادمة لـ«أقوى رجل في مصر».. بطل كمال الأجسام أيمن مجدي

في حادثة صادمة، تُوفي بطل رياضة كمال الأجسام المصري العالمي أيمن مجدي، إثر أزمة قلبية مفاجئة خلال الساعات الأخيرة، وبحسب ما ذكرته وسائل إعلامية فإن الأزمة القلبية حدثت نتيجة جرعة منشطات ومكملات غذائية زائدة، ليخرج شقيق اللاعب ووالده لينفيا أن يكون سبب وفاته مرتبطًا بتناوله للمنشطات الهرمونية.

ويعتبر أيمن مجدي بطلا مصريا من أبطال العالم في لعبة كمال الأجسام، وقد كان يتمتع بصحة جيدة، قبل أن يمرض خلال الفترة الأخيرة، وأصيبثم يصاب على أثر ذلك بأزمة قلبية جرى نقله بسببها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

لكن بطل العالم، الذي نشأ في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله للمستشفى، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، ليرحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ29 عاما.

وذكر أهالي المدينة أن أيمن مجدي، الذي كان يلقب بين زملائه ومحبيه بلقب «أقوى رجل في مصر»، أصيب بارتفاع شديد في ضغط الدم وأزمة قلبية فارق على أثرها الحياة.

وأضاف شقيق اللاعب في تصريحات إعلامية: «أيمن مجدي اعتزل اللعب منذ عدة أشهر بسبب تعرضه لوعكة صحية، ولم يكن بحاجة لتلك العقاقير في فترة مرضه».

وأشار إلى أن شقيقه كان يعاني من وعكة صحية معقدة في الجهاز الهضمي، بسبب معاناته من قرحة بالمعدة والقولون، وكان يتلقى علاجًا لذلك، بالإضافة لمعاناته من مرض وراثي في الغدة الدرقية.

وكشف أنه كان يتلقى علاجا لمشاكل المعدة والقولون منذ 3 أشهر، ورغم تحسن حالته إلى حد ما فإن الأعراض والآلام داهمته مرة أخرى قبل وفاته.

وتفاقمت حالة أيمن مجدي عندما تدهورت حالته الصحية وتعذر عليه التنفس، مما أدى إلى وفاته في المستشفى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ناتج عن أزمة قلبية حادة، وفقًا لتقارير الأطباء.