كهربا يكشف تفاصيل أزمته في الأهلي بسبب حفل زفاف شقيقته

كشف لاعب النادي الأهلى محمود عبد المنعم كهربا، تفاصيل أزمته مع المارد الأحمر بسبب حضوره حفل زفاف شقيقته، والذي تزامن مع مواجهة ميدياما الغاني، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمود عبد المنعم كهربا في تصريحات متلفزة: “قمت بتأجيل حفل زفاف شقيقتي لمدة 4 أشهر بسبب الارتباطات مع الأهلي ومنتخب مصر”.

وأضاف كهربا: “هذه هي شقيقتي الوحيدة لذا حرصت على حضور حفل زفافها وكنت أتمنى وجود لاعبي الأهلي معي وقتها”.

وتابع لاعب الأهلى: “حددنا موعد الزفاف قبله بشهرين ولم أكن أعلم أنه سيتزامن مع سفر الأهلي وتحدثت وقتها مع المدير الفني مارسيل كولر”.

وتابع كهربا: “مارسيل كولر أكثر شخص ساعدني وهذا الموقف لم يُحدث أي شرخ في علاقتي معه، أما محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي هو أبي الروحي ودائما أتعلم منه”.

وأختتم لاعب الأهلى محمود عبد المنعم كهربا، تصريحاته قائلًا: “اللاعبون الأقرب لي في نادي الزمالك هم أحمد فتوح ومحمد صبحي وعمر جابر”.