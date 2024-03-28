وزير العمل: نتبنى عددا من الخطط لدعم نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل

أكد وزير العمل، استمرارية التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، بشأن القضايا والمشروعات المشاركات ، لتعزيز العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأعلن وزير العمل عن إطلاق الدليل الإرشادي لمفتشي العمل، لما له من أهمية كبرى ضمن رؤية مصر التنموية 2030، الذي يعزز الأطر الأساسية التفتيش النوعي بمواقع العمل، مع مراعاة قضايا المرأة ، والتعامل معها وفق التشريعات الوطنية.

وأوضح خلال حفل إطلاق “الدليل الارشادى لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل، أن الحكومة تتبني عددا من الخطط لدعم نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز فرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات لإقامة المشروعات وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

وأكد «شحاتة» الحرص على تقديم كافة الدعم للمرأة العاملة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى إعداد الوزارة مشروع قانون العمالة المنزلية.