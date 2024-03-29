رئيس بعثة الأهلى يوجه الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا

حرص رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام غالى، على توجيه الشكر إلى شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، وذلك على هامش تواجد السفير المصري في مران الفريق الرئيسي، الذي أقيم مساء اليوم بملعب بنجامين مكابا.

وأكد حسام غالي اعتزازه وتقديره لحسن الاستقبال، والجهود المبذولة من جميع المسؤولين في السفارة المصرية في تنزانيا، لتذليل العقبات وتجنب ما قد يقلق لاعبى الفريق، والسعي لتوفير كل ما يلزم لراحة الفريق قبل مواجهة سيمبا التنزانى في ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة مساء اليوم “الجمعة” بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.