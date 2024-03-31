الطفولة والأمومة يشارك في الأنشطة التوعوية والترفيهية  بالمركز القومي لثقافة الطفل 

يشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة في الفاعليات التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل بحي السيدة زينب وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة حيث يتم تنفيذ أنشطة توعوية وترفيهية للأطفال قاطني المنطقة والمتردين علي الحديقة وذلك في الفترة من 11 إلى 22 رمضان والذي يتضمن عروض فنية ومعارض تشكيلية وورش فنية وكورال وسيرك وأنشطة لذوي الهمم.

وفي هذا الصدد نفذ فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة العديد من الأنشطة التوعوية الترفيهية للأطفال وورش عمل مع الأطفال تضمنت تنفيذ أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وورش عمل تحت عنوان “طفل آمن في عالم رقمي” هدفت إلى توعية الأطفال وأسرهم بكيفية حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتهديدات التي قد يتعرضون لها كالابتزاز والتنمر الالكتروني وكيفية حماية بياناتهم الشخصية، وآليات الإبلاغ حال تعرضهم لأي خطر، عبر الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل. كما تم تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين وعقد المسابقات المتنوعة وتوزيع الجوائز والهدايا العينية، والأنشطة التفاعلية مع الأطفال.