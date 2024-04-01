الزمالك يقتنص فوزًا جديدًا من مودرن فيوتشر بنكهة أفريقية 

حسم فريق نادى الزمالك لقاءه أمام مودرن فيوتشر، بأن حقق فوزًا ثمينًا في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التى كان فيها الزمالك ضيفًا على مودرن فيوتشر، مساء أمس «الأحد»، على ملعب السلام، في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وحسم الزمالك مواجهة مودرن فيوتشر لصالحه بنتيجة (2-1)، بفضل البديل أحمد زيزو، الذي صنع التعادل ثم سجل هدف الفوز باللقاء، حيق تقدم مودرن فيوتشر أولًا عن طريق اللاعب علي ياسر، الذي وقع على الهدف الأول في مسيرته بالدقيقة 35 من الشوط الأول.

فيما استطاع حمزة المثلوثي ترجمة ركلة ركنية أرسلها زيزو، وسجل هدف التعادل من ضربة رأسية، في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت الضائع بالشوط الأول، ولكن عاد «زيزو» لينهى هذا اللقاء بتسجيل هدف التقدم للزمالك، في الدقيقة 88، من ركلة جزاء حصل عليها سيف الجزيري.

كيف سارت المباراة؟

بدأ مودرن فيوتشر بهجمة خطيرة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، بعد كرة رأسية من محمد فاروق ارتطمت بالقائم ثم عادت لأحمد عاطف الذي سددها بجوار المرمى، وبعدها يقوم الزمالك بهجمة منظمة ليحاول أوباما تهديد مرمى مودرن فيوتشر، لكن جنش تألق وأبعدها عن مرماه.

في الدقيقة 18، أرسل مصطفى شلبي كرة عرضية أعادها المدافع بطريقة غريبة إلى جنش، وحدثت حالة من الدربكة، ليسقط جنش أرضًا ويقوم مدافع مودرن فيوتشر بتصحيح الأوضاع سريعًا ويخرج الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 27، وصل شيكابالا بأخطر محاولات الزمالك على مرمى مودرن فيوتشر بعدما اخترق دفاع الخصم وسدد كرة منعها جنش وتصدى لها، ثم أبعده الدفاع.

ونجح مودرن فيوتشر من افتتاح الأهداف، بعدما سجل علي ياسر هدف التقدم في الدقيقة 35، مستغلًا هجمة مرتدة قادها أحمد فاروق، الذي مرر التمريرة المفتاحية للاعب الزمالك المعار.

وشارك أحمد سيد زيزو في تشكيل الزمالك بالدقيقة 38 بدلًا من يوسف أوباما، الذي تعرض لإصابة قبل الهدف بدقائق قليلة.

وسجل حمزة المثلوثي هدف التعادل لنادي الزمالك، من ضربة رأسية في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، مستغلًا كرة ركنية متقنة من أحمد زيزو.

وبدأ شوط المباراة الثاني، بتغيير مزدوج من جانب مودرن فيوتشر، بدخول محمد ربيعة وعبدالكبير الوداي وخروج محمد صادق وعلي ياسر، وقد تعرض نبيل عماد دونجا لإصابة، ليدخل الجهاز الطبي لنادي الزمالك ويقوم بالعلاج اللازم للاعب، الذي غادر الملعب لدقائق بسيطة ثم عاد لاستكمال اللقاء.

في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، يهدر أحمد زيزو انفراد كامل بعدما سدد الكرة في جسد جنش، ليحرم الزمالك من هدف التقدم، ليجرى بعدها جوزيه جوميز تغييران في تشكيل الزمالك، بخروج شيكابالا وناصر منسي ودخول سيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

وفى الدقيقة 70 من عمر المباراة، والتى شهدت إهدار فرصة هدف لا يضيع من مودرن فيوتشر، عندما سدد أحمد عاطف كرة أرضية زاحفة ارتطمت في القائم الأيسر وتهادت بعيدًا عن المرمى.

ثم يعود جوزيه جوميز، ويُجرى تغييرًا جديدًا لتنشيط وسط ملعب الزمالك، بدخول محمد شحاتة بدلًا من مصطفى شلبي في الدقيقة 75 من المباراة.

واحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح سيف الجزيري في الدقيقة 84، بعد كرة مشتركة مع محمد ربيعة مدافع مودرن فيوتشر.

وتحصل علي الفيل على بطاقة صفراء للاعتراض على قرار احتساب ركلة الجزاء، بينما دخل زيزو وسجل هدف التقدم للزمالك، في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وستقام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 7 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي.