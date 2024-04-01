طبيب الزمالك: مدة غياب أوباما ستحدد بعد الجراحة

أعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك الدكتور محمد أسامة، خضوع يوسف أوباما لاعب الفريق لجراحة في الفك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان لعب وسط فريق نادى الزمالك، يوسف أوباما، قد تعرض أمس «الأحد»، لإصابة بكسر في الفك خلال الشوط الأول لمباراة مودرن فيوتشر، فى ربع نهائى كأس الكونفدرالية، ليتم استبداله ويحل مكانه أحمد سيد «زيزو» في الدقيقة 38.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب ستتحدد وفقا للجراحة التي سيخضع لها يوسف أوباما.

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.