عمر مرموش.. هل يحطم رقم محمد صلاح التاريخي؟

يُعَد جناح آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش، من أبرز اللاعبين المصريين الناشطين في كرة القدم الأوروبية، خلال الموسم الحالي، حيث يتألق اللاعب مع فريقه الألماني في مختلف البطولات، وهو الذي يلعب له منذ الصيف الماضي قادما بشكل مجاني من فولفسبورج.

سطع نجم مرموش مع آينتراخت في كل البطولات، حيث استطاع تسجيل 15 هدفا وصناعة 6 في 34 مباراة حتى الآن، وعلى صعيد الدوري الألماني، سجل مرموش 10 أهداف حتى الآن، وهي الحصيلة الأعلى له على مدار مشواره بالمسابقة خلال موسم واحد.

تألق مرموش جعله مطمعا لكبار أندية أوروبا خاصة التي تلعب ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسلطت تقارير رياضية الضوء على اهتمام ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بضم مرموش في الصيف المقبل.

وليس ليفربول فقط الذى يهتم ويتابع مرموش، بل نجد أيضًا، ناديا توتنهام ونيوكاسل يونايتد، اللذان أظهرا اهتماما كبيرا بالحصول على خدمات النجم المصري المتألق.

من جانبه، فإن آينتراخت لن يمانع فى بيع مرموش في الصيف المقبل، شريطة حصوله على مبلغ مالي، يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، ما سيجعل مرموش مرشحا ليصبح أغلى لاعب مصري في التاريخ عبر معادلة أو تحطيم رقم محمد صلاح.

وكان صلاح انتقل إلى ليفربول من روما في صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو، إلى جانب 8 ملايين أخرى كمتغيرات، ليصبح إجمالي الصفقة 50 مليون يورو، بحسب بيان رسمي من نادي العاصمة الإيطالية.