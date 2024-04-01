رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، نثق خلالها في تحقيق أحلام المصريين والتقدم والازدهار للبلاد.

وجاء في نص التهنئة؛ “الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ مصرنا الغالية. لقد قدمتَ مثالًا في الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة. أصلي لأجل سيادتكم وبلادنا العظيمة مصر ومن أجل مستقبل يمتلئ بالبركة والخير على المصريين”.