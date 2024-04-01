العربى الناصري: مسيرة الرئيس السيسي حافلة بالإنجازات واستهدفت بناء الإنسان والدولة

قال الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب العربى الناصري، مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية حافلة بالإنجازات في كل القطاعات واستهدفت بناء الإنسان المصرى والدولة وتقوية مؤسساتها، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى فى ولايته الجديدة إلى استكمال مسيرة النهوض والتنمية التى بدأها فى 2014، مع العمل على توسيع دائرة الحماية الاجتماعية وحماية الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة للنهوض بالدولة المصرية.

وأشار أبو العلا، إلي إن قطار التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في إعادة الحياة إلي جميع القطاعات، وإحداث طفرة تنموية في جميع المناطق الجغرافية التي أصابها الإهمال علي مدار عقود طويلة.

وأكد رئيس الحزب العربى الناصري، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سدة الحكم، وقد احتلت قضية الحماية الاجتماعية مقدمة أولويات الدولة، فجاءت توجيهات الرئيس منذ 2014 بالعمل على بناء الانسان المصرى على كافة الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية، بداية من الدستور المصرى الذى كفل الحق فى الحماية الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية فى مختلف الجوانب، وصولًا إلى تبنى الدولة للعديد من البرامج الاجتماعية لمختلف طبقات المجتمع تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتولى إدارة البلاد في ظروف غاية في الصعوبة، نظرا لمواجهة الدولة تحديات غير مسبوقة وخاصة في الملف الخارجي، مؤكدا أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمل الكثير من التحديات الداخلية والخارجية التي من المتوقع أن تكون علي رأس أولويات الرئيس، لافتا إلي أن الدولة لازالت حريصة علي استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي من خلال السيطرة علي معدلات التضخم وخفض أسعار السلع والخدمات، والحفاظ علي استقرار السوق النقدي، وكذلك دعم القطاعات الانتاجية سواء الصناعية أو الزراعية، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.