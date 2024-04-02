طارق عبدالعزيز: حفل تنصيب الرئيس وثيقة تاريخ

قدم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة تنصيب سيادته بولاية رئاسية جديدة، مؤكداً بأن مصر تكتب تاريخ جديد بين شعبها وبطل من ابنائها البارزين الرئيس السيسي والذي استطاع أن يحول الاحلام الي واقع، والامنيات الي إنجازات واهتم بالبشر والحجر وكتب التاريخ اسمه بحروف من نور.

وأصاف عبدالعزيز بأن مراسم حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي التي جرت بالعاصمة الإدارية هي وثيقة تاريخيه وعقد جديد للوطن بين الرئيس السيسي ووطنه الذي قدم له الكثير والكثير ومازال السيسي يبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة هذا الوطن.

وأوضح النائب بأن التاريخ شاهد علي مسيرة الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي، ولعل أبرزها القضاء على الإرهاب الذي تولت مصر محاربته نيابة عن العالم، وكذلك نحاجه في علاج الأزمة الاقتصاديه التي كادت أن تعصف بالاقتصاد لولا حكمة وجرأة ابن مصر البار عبدالفتاح السيسي.

وتمني عبدالعزيز ان يوفق الرئيس السيسي إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وان تتحق علي يديه ما نصبوا إلى في الجمهورية الجديدة.