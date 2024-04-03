إنتهاء إمتحانات الـ الميدتيرم” بكليات جامعةالقاهرة غدا

تنتهى جامعة القاهرة من إمتحانات الـ “الميد تيرم” على مستوى أغلب الكليات ، غداً الخميس، بجميع الشعب والبرامج، والتى عقدت حضورياً من الطلاب داخل المدرجات بالكليات والقاعات الرئيسية للجامعة، حيث بدأت الكليات ماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى “الميد تيرم” على مدار الاسبوعين الماضيين، بمختلف القطاعات وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وسط متابعة دقيقة ويومية وجولات على اللجان من قبل قطاع شئون التعليم والطلاب، كما إنتظمت اعمال تصحيح نماذج الامتحانات بمجرد الانتهاء من معظم المواد إستعداداً لإعلان النتائج للطلاب عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

من جانبها، أعلنت وزراة التعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة دكتور ايمن عاشور، إنه لا توجد بها أي استثناءات لأي كليات ، مؤكدة أن الامتحانات على جميع الفرق الدراسية ولكنها تختلف في مواعيد تنفيذها وفقاً للجداول الدراسية والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، مشيرة إلى أن الامتحانات تكون على ماتم دراسته من قبل الطلاب منذ انطلاق الفصل الدراسي الثانى وأنه لا تأجيل أو تعديل في مواعيدها.