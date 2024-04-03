الزراعة التعاقدية والإرشاد الزراعي وتوفير التقاوى ..أبرز مطالب الفلاحين من الرئيس السيسي 

قال “حسين عبدالرحمن أبو صدام” نقيب عام الفلاحين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد أمام مجلس النواب اثناء أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بأنه سوف يركز في الفترة المقبلة على قطاعات الزراعة والصناعة والإتصالات لاستكمال بناء الوطن وتنمية موارده ،مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس بالزراعة والتصنيع الزراعي سوف يساهم في توفير العمله الصعبه ويساعد في تحسين معيشة الفلاحين وتنمية القطاع الزراعي بما يوفر المنتجات الغذائية الزراعيه للمواطنين باسعار مناسبه ويمنع استنزاف النقد الاجنبي في عمليات الاستيراد

وأضاف عبدالرحمن أن للفلاحين والمزارعين عدة طلبات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة أهمها الدعم المعنوي والتوعوي حيث يطالب الفلاحين بتمثيلهم تمثيل ملائم في الحوار الوطني والمؤتمرات العامه والبعثات الزراعيه ومساعدتهم بكافة الطرق في التمثيل المناسب في المجالس النيابيه سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات كما يطالبون بمنح الناجحين والمميزين منهم جوائز الدوله التشجيعيه والتقديريه أسوة بباقي فئات المجتمع وإقامة عيد الفلاح كل عام برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

و يطالبون بالعمل بجديه لتوفير المعلومات اللازمة للزراعه بالوسائل الحديثه لزيادة الارشاد والتوعية الزراعيه باستمرار لاطلاعهم علي احدث الاساليب الزراعيه الحديثة .

والعمل علي تطوير وتعديل المناهج الزراعيه بالمدارس والكليات الزراعيه بما يواكب العصر الحديث

وفي اطار رقمنة الزراعه يطالب المزارعين بتوفير الآلات والمعدات الزراعيه المتطورة باسعار مناسبه كما طالبوا

بدمج المزارعين بكافة السبل المتاحة في المشروعات القومية الكبرى لزيادة الرقعة الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر ومشروع توشكى ومشاريع شرق العوينات والريف المصري وتنمية شمال ووسط سيناء مع العمل علي سرعة الانتهاء من المشروعات الخدميه للفلاحين كمشاريع تطوير الريف ضمن مبادرة حياة كريمة كالصرف الصحي والزراعي وإنشاء المجمعات الزراعية وتبطين الترع وميكنة الجمعيات الزراعية ورقمنة القطاع الزراعي كما يطالبون بالعمل علي تعميم الزراعات التعاقدية علي كافة المحاصيل وانشاء صندوق التكافل الزراعي

واكد أبوصدام علي ضرورة دعم مشروعات التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية كتوفير تقاوى الحبوب المعتمدة ودعم المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر مع الاتجاه لدعم وإقامة كل المشاريع الصناعية المرتبطه بالانتاج الزراعي مثل مصانع الغزل والنسيج وعصارات الزيوت ومصانع انتاج الصلصه ومساعدة مشاريع تجفيف الطماطم وانشاء مصانع لتصنيع المركزات والمربات والمجففات من المنتجات الزراعيه والعمل علي جذب المستثمرين الزراعيين في هذه المجالات لتصنيع المنتجات الزراعيه وزيادة العائد الاقتصادي منها وزيادة فرص العمل للمزارعين مع زيادة الدخل الاقتصادي لهم ولدفع التنميه والازدهار للقطاع الزراعي