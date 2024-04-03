بيان للزمالك يعلن فيه نجاح جراحة يوسف أوباما

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا يعلن من خلاله عن نجاح الجراحة التي خضع لها لاعبه، يوسف إبراهيم «أوباما»، بعد الاصابة التى تعرض لها فى منطقة الفك إثر التحام قوي مع جوناثان لاعب مودرن فيوتشر في مواجهة الفريقين الأخيرة، ليتم استبداله بزميله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 38 من عمر المباراة ليغادر الملعب إلى المستشفى مباشرة.

وفي بيان رسمي، أكد الزمالك أن أوباما قد خضع لجراحة ناجحة على مستوى الفك، دون أن يوضح البيان عن موعد عودة اللاعب للمشاركة في المباريات.

وكان فريق نادى الزمالك، قد فاز على نظيره فريق مودرن فيوتشر في المباراة الأخيرة التي خاضها الفريقان، ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك على ستاد السلام بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة الدولى في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد الموافق 7 إبريل.