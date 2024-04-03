أحمد رفعت يغادر الرعاية المركزة بعد أزمته القلبية المفاجئة

شهدت الحالة الصحية لنجم فريق مودرن فيوتشر أحمد رفعت، تطورًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال مشاركته في مباراة فريقه في الدوري المصري الممتاز.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لأزمة قلبية في الأول من شهر رمضان المبارك، خلال مباراة مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري.

ونُقل رفعت إلى إحدى مستشفيات القاهرة، حيث كان قد دخل في الفترة الأولى من الأزمة الصحية التي عانى منها، في مستشفى بمحافظة الإسكندرية، إلا أنه قد غادر الرعاية المركزة الى غرفه عاديه بالمستشفى.

وكان رفعت قد دخل في غيبوبة، إلى جانب وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي لفترة قاربت الأسبوعين، قبل أن يستفيق وتعمل أجهزته الحيوية بشكل طبيعي، بعد فترة عصيبة.

وشارك رفعت رفقة مودرن فيوتشر خلال 6 مباريات التي شارك فيها خلال منافسات الموسم الحالي في جميع المسابقات التي ينافس عليها الفريق، وتمكن من تسجيل هدفين من ركلتي جزاء.