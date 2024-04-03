مباريات قوية فى افتتاح منافسات الجولة الـ«17» من «دوري NILE»

يستأنف الدوري المصري اليوم الأربعاء بإقامة ثلاثة مباريات قوية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة، حيث يلتقي الإسماعيلي بنظيره سموحة في مواجهة قوية للفريقين، فيما يستقبل الجونة ضيفه المقاولون العرب، ثم يواجه سيراميكا نظيره زد.

وشهدت مباريات الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري صدمة كبيرة تلقاها عشاق قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعدما خسر الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام البنك الأهلي لتكون أول هزيمة تلحق بالنادي الأهلي في دوري الموسم الجاري، كما خسر الزمالك أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة ويتبقى له 8 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الزمالك المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

سيراميكا يتحدى زد

في التاسعة والنصف مساء اليوم «الأربعاء»، يواجه فريق سيراميكا نظيره زد اف سي على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويأتى فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب «دورى nile»، برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 16 هدفا.

فيما استقر فريق زد فى المركز الخامس لجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، وأصبح هو الأكثر تعادلا فى مسابقة الدوري المصري برصيد 8 تعادلات بعدما خاض 15 مباراة بالمسابقة ويليه فريقا الجونة وسموحة برصيد 7 تعادلات.

الجونة يستضيف المقاولون العرب

وفي التاسعة والنصف مساء اليوم «الأربعاء» أيضًا، يلتقى فريق الجونة بنظيره فريق المقاولون العرب، في لقاء دائمًا ما يأتى بالإثارة والتحدي، وذلك ضمن الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل الجونة المركز السادس برصيد 22 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 16.

بينما تراجع المقاولون العرب إلى المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري، برصيد 9 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكهم 19 هدفاً.

ويتسلح الجونة بمعنويات كبيرة عقب الفوز على الزمالك في الجولة الماضية وهي المباراة التي أنعشت الحالة النفسية والمعنوية للاعبين لتصحيح المسار واستعادة المكانة المرجوة في جدول الترتيب ومنافسة الكبار.

فيما استوعب الجهاز الفني للمقاولون العرب الدرس، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، وعمِل على مراجعة الأخطاء التى وقع فيها مهاجمو الفريق خلال الفترة الماضية وأدت إلى تراجع المستوى التهديفي للفريق خلال مباريات الدوري، كما خاض الفريق مباراة ودية أمام إنبي، انتهت بالتعادل السلبي.

الإسماعيلى يواجه سموحة

وفى نفس التوقيت، يستضيف فريق الدراويش نظيره فريق سموحة، في لقاء مثير ضمن الجولة 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب «دورى nile» برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا.

في المقابل أرتفع رصيد فريق سموحة للمركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز «دورى Nile» برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق سيراميكا عند النقطة 21 محتلا المركز السابع.