العربي الناصري: خطاب الرئيس السيسى بعد اليمين الدستورية تضمن خارطة مصر لـ2030

هنأ حزب العربى الناصري برئاسة الدكتور محمد أبوالعلا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، على بدء الولاية الجديدة، التي عبرت عنها إرادة المصريين بوضوح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذلك على انتقال مقر الحكم والحكومة إلى العاصمة الإدارية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الجمهورية المصرية جاءت عبر الاستقرار والنجاح في تخطي التحديات التي واجهت الدولة المصرية.

وقال رئيس الحزب العربي الديموقراطي الناصري، وايمانا منا بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظرف شديد التعقيد وتحديات عظيمة واجهة الدولة المصرية نجحت مصرفي التغلب عليها تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا بالاضافة الي إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وتابع: استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل، لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر ۲۰۳۰ والتي شملت محاور أساسية علي رأسها التعليم والصحة والاسكان والنقل والمواصلات والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا: دعما من الحزب العربي الديموقراطي الناصري لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإذ تمضي الدولة المصرية بخطي ثابتة نحو إتمام بداية فترة رئاسية جديدة، لذا وانطلاقاً من مسئوليتنا السياسية فإننا نؤيد وندعم ونبارك ونهنئ الرئيس وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلف لليمين الدستورية وبداية فترة رئاسية جديدة لتحقيق تطلعات الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها سيادته، متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر وشعبها العظيم”.

وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلي إن مشهد تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، تاريخي وقد حظى بمتابعة جميع المصريين بأعينهم وعقولهم وأفئدتهم والعالم أجمع، مؤكدا أن خطاب الرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية، كاشف للمرحلة القادمة ومستقبل مصر خلال الست سنوات القادمة وخارطة مصر لـ2030 التى لا تقل أهمية ولا ثراء عن السنوات العشر الماضية منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة، والتي مثلت عقدًا كاملًا من البناء والتعمير وتأسيس جمهورية جديدة تلبي طموح ملايين المصريين وتستعيد لمصر مكانتها وصدارتها المستحقة.