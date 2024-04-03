برلماني: نستقبل مرحلة جديدة تعطي ثقة في المستقبل وتفتح أبواب الأمل

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن البيان الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب، عقب أداء اليمين الددستورية لولاية ثلاثة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، يمثل مرحلة جديدة في تاريخنا تفتح أبواب الأمل والأمان وتطلق الطاقات والقدرات المصرية.

وأوضح النائب أن المرحلة القادمة ستشهد تقدم ملحوظ في الاقتصاد الوطني وتحقيق مشروعات تنموية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مما يجعلنا أكثر ثقة في المستقبل، وأكثر اطمئنانا على أجيالنا القادمة، التي ستحصد ثمار تلك المرحلة، وتذكر بكل فخر وتقدير ما حققناه، وتحملنا الكثير من أجله.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يمتلك من الرؤية والقدرة على العبور إلى آفاق هي بمثابة الحلم الذي يراود المصريين، ما يجعلنا مطمئنين إلى المستقبل .

وأشار النائب إلى أن الجميع سيقف صفا واحدا خلف قيادته المخلصة الرشيدة، لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار ودعم الدولة المصرية بإقامة مشروعات تنموية كبرى وجذب مزيد من الاستثمارات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن يوم تنصيب الرئيس السيسي سيظل خالدًا على مر التاريخ ليس فقط لأنه شهد حفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية ثالثة، بل لأنه شهد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وتدشين الانتقال للجمهورية الجديدة بعد سنوات من الكد والكفاح والعملل

وتابع النائب زكي عباس: أن تنصيب الرئيس السيسي لولاية ثالثة، بمثابة إشارة الضوء لاستكمال ما بدأناه بالعرق والكفاح من المشروعات القومية، التي ستكون بمثابة النقلة الكبرى، وتفتح آفاقا واسعة للتطور والتحديث وزيادة الناتج القومي بمعدلات كبيرة.