من 15 دولة.. مجلس الشيوخ يستقبل وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي

استقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والمستشار عمرو يسرى نائب الأمين العام بمقر المجلس، اليوم الأربعاء، وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربى، ويضم 100 شاب وفتاة من 15 دولة عربية.

فى بداية اللقاء رحب المستشار إسماعيل عتمان بأعضاء الوفد ناقلًا لهم تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس لهم و تمنياته لهم بالتوفيق و بإقامة طيبة لهم فى بلدهم الثانى مصر.

واستعرض أمين عام مجلس الشيوخ تاريخ الحياة النيابية فى مصر ملقيا الضوء على صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ بعد عودته للحياة النيابية بموجب التعديل الدستورى فى عام 2019، وكذلك نظام إنتخابة ولائحته الداخلية.

وقامت الأمانة العامة للمجلس بتنظيم جوله لوفد أعضاء نموذج محاكاة برلمان الشباب العربى داخل البرلمان تفقد فيها الوفد القاعة الرئيسية للجلسات وقاعة الدستور وبهو المجلس.

يذكر أن نموذج محاكاة برلمان الشباب العربى يتم تنظيمه بالاشتراك مع الجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.