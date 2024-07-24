أداء ضعيف وباهت لمنتخب مصر فى افتتاح مبارياته بأولمبياد باريس

خلال افتتاح مبارياته بمسابقات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية بباريس، ظهر منتخب مصر الأوليمبى بشكل ضعيف وأداء باهت، وتعادل سلبيا أمام نظيره منتخب جمهورية الدومنيكان، مساء اليوم “الأربعاء”، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في البطولة.

ولم يقدم أى من المنتخبين الأداء المقنع للفوز، وظهرت المباراة بشكل باهت، ليصعب المنتخب المصرى مهمة التأهل على نفسه كثيرا، حيث تنتظره مواجهتين أشد صعوبة من الدومنيكان، أمام أوزبكستان وإسبانيا.

ويذكر أن منتخب إسبانيا حقق انتصارا صعبا على نظيره منتخب أوزبكستان، بهدفين مقابل هدف فى افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.