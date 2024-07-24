حادثة تاريخية غير مسبوقة.. تقنية الـ”VAR” تنقذ المغرب وتمنحه الفوز على الأرجنتين

أنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” منتخب المغرب الأولمبي ومنحته انتصار تاريخيا على نظيره الأرجنتينى 2-1 فى الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس.

حقق منتخب المغرب الأولمبي انتصارا تاريخيا على نظيره الأرجنتيني 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

أنهى المنتخب المغربى الشوط الأول متقدما بهدف متأخر سجله سفيان رحيمي بعد عمل جماعى رائع، فى الدقيقة “45+2”.

وفى الشوط الثانى، عزز رحيمى تقدم المنتخب المغربى بتسجيله الهدف الثانى من ركلة جزاء (50).

وانتفض بعدها منتخب الأرجنتين ليقلص الفارق فى الدقيقة 68 بهدف حمل توقيع البديل سيميونى، ثم أدرك التعادل فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع “90+16″ عبر كريستيان ميدينا.

وقبل أن يتأكد الحكم من صحة هدف الأرجنتين الثانى، اقتحم حوالى عشرين مشجعا مغربيا الملعب، كما ألقيت العبوات والكؤوس، مما اضطر الحكم الذى احتسب 15 دقيقة وقتا بدلا ضائعا، إلى مطالبة اللاعبين بالعودة الى غرف الملابس.

وأثير لغط حول نهاية المباراة من عدمه، وأشار موقع اللجنة الأولمبية الدولية إلى توقفها.

وبعد نحو ساعتين من التوقف، عاد لاعبو المنتخبين إلى الملعب ليقرر الحكم بعد عودته لتقنية حكم الفيديو المساعد الـ”VAR” إلغاء هدف الأرجنتين الثانى بداعى وجود تسلل، وأمر باستكمال الدقائق الثلاث المتبقية من المباراة دون حضور جماهيرى، حيث نجح المغرب فى الحفاظ على تقدمه ليحقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين بنتيجة 2-1.

وهذه هى المرة الأولى التي يحقق فيها المغرب الفوز فى مباراته الافتتاحية فى الألعاب الأولمبية.