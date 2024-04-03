بسبب جوميز.. جناح الزمالك طلب الرحيل عن الفريق في الصيف 

حالة من الغضب الشديد، يعيشها لاعب نادي الزمالك سيد عبد الله الشهير بـ«نيمار»، وذلك بسبب استبعاده من المباريات خلال الفترة الأخيرة، بناءًا على قرار فني من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفنى الأبيض.

وكان مدرب نادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، قد استبعد سيد عبد الله نيمار من قائمة الفريق لخوض مواجهة فيوتشر أمس، ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بقرار فني.

ويُذكر أن سيد عبد الله يمر بحالة نفسية سيئة وغاضب للغاية بسبب خروجه من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز، خلال المباريات الأخيرة، وتسبب ذلك فى رغبة اللاعب القوية فى الرحيل عن صفوف نادي الزمالك، خلال الصيف المقبل، على سبيل الإعارة لأحد الفريق من أجل الحفاظ على مستواه.

كما أن لاعب الزمالك سيد عبد الله نيمار، ملتزم في التدريبات طيلة الفترة الماضية ولا يريد افتعال أي مشاكل في ظل استبعاده المستمر من قبل جوزيه جوميز، خلال المباريات.