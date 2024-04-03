كوكا يُمدد عقده مع المارد الأحمر 5 سنوات والأهلى يُضاعف راتب اللاعب

فى خطوة كان قد قررها النادى الأهلى من قبل، نجح مسئولو القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في تمديد عقد أحمد نيبل، لاعب وسط الفريق، لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك بعد تألق الاعب اللافت فى الفترة الأخيرة.

وكانت إدارة النادي الأهلي، قد قررت تمديد عقد أحمد نبيل كوكا لمدة 5 سنوات مع زيادة راتبه إلى 6 ملايين جنيه سنويا، بدلا من راتبه الحالي المقدر بحوالي 2.5 مليون جنيه.

إضافة إلى أن رئيس النادى الكابتن محمود الخطيب، كان قد طلب من إدارة الكرة في النادي، بضرورة التحرك وبسرعة من أجل حسم وإنهاء ملف تمديد وتعديل عقد اللاعب أحمد نبيل كوكا، خلال الفترة المقبلة.

وبذلك أصبح اللاعب أحمد نبيل كوكا، من الركائز الأساسية في تشكيلة النادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفنى للقلعة الحمراء، السويسري مارسيل كولر.

وكان أحمد نبيل كوكا، سجل هدف الفوز للنادي الأهلي، على سيمبا التنزاني بهدف نظيف، فى المباراة التى أُقيمت يوم «الجمعة» الماضى، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة سيمبا التنزاني، الجمعة المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.