مجلس إدارة الزمالك يطالب اللاعبين والجهاز الفنى بضرورة احراز الكونفدرالية الأفريقية

طلب مجلس إدارة نادى الزمالك، من الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة جوزيه جوميز فرض مزيدا من التركيز خلال الفترة الجارية، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

يأتى ذلك انطلاقًا من رغبة مجلس إدارة الزمالك في إسعاد الجماهير التي دائمًا ما تقف خلف الفريق في مختلف المباريات والبطولات سواء داخل مصر أو خارجها.

كما يسعى المجلس لفرض مزيد من التركيز داخل الفريق، وعدم تشتيت اللاعبين عن البطولة الأفريقية، ليكون اللقب الأول للزمالك مع المجلس الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.. جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين ، كان قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.