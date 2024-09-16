راحة اليوم فى الزمالك والاستعداد غدا للقاء الشرطة الكينى بالكونفيدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم «الاثنين»، على أن يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية مساء غدٍ «الثلاثاء»، على ملعب النادى استعداداً لمواجهة الشرطة الكينى، المقرر لها 20 سبتمبر الجارى، فى إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى القاهرة فى الحادية عشرة صباح اليوم «الاثنين»، قادمة من العاصمة الكينية نيروبى، عقب مواجهة الشرطة الكينى فى بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك حقق الفوز على الشرطة الكينى بهدف دون رد، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فى المباراة التي أقيمت عصر يوم «السبت» الماضى، على ملعب استاد «نيايو» الوطنى بالعاصمة الكينية نيروبى.