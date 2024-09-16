بعد مواجهة الشرطة بالكونفيدرالية.. بعثة الزمالك تعود من كينيا اليوم

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة ظهر اليوم «الاثنين»، قادمة من كينيا بعد تخطى الشرطة الكينى بنتيجة 1-0 فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى «الجمعة» المقبل 20 سبتمبر، فى إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية، بعدما خاض لقاء الذهاب يوم «السبت» الماضى.

وأغلق مسئولو نادى الزمالك صفحة مباراة الذهاب أمام الشرطة الكينى فى ذهاب دور الـ 32 للاستعداد الجيد لمباراة العودة، مع علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباراة السابقة، وتجنب تكرارها فى لقاء العودة المقرر له 20 سبتمبر.