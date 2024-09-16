بعد الفوز على جورماهيا الكينى بثلاثية بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة عضو مجلس الإدارة طارق قنديل، إلى مطار القاهرة عائدة من كينيا، بعد الفوز على ‏جور ماهيا بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت عصر أمس «الأحد»، فى ذهاب دور الـ«32» ‏لدورى أبطال إفريقيا. ‏

وأعرب المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، عن سعادته ‏بالفوز الذى حققه الأهلى ‏على جورماهيا، مشيدًا بالبداية القوية للأحمر فى مستهل مشوار الفريق فى دورى ‏أبطال إفريقيا، على الرغم من أن الفريق لم يتدرب فى الفترة الماضية سوى أسبوعين ‏فقط ‏وبدون اللاعبين الدوليين، الذين شاركوا مع الفريق قبل السفر بـ48 ساعة ‏فقط، ‏لافتًا إلى أن الجهاز الفنى بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيزهم للمباراة.‏

كما حرص المدير الفنى للـ«المارد الأحمر، مارسيل كولر على توجيه الشكر للاعبين، مؤكدًا أنهم تحكموا فى إيقاع ‏المباراة ‏بشكل كامل وفازوا به.