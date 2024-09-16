.. وتدريبات استشفائية فى الأهلى استعدادًا لمواجهة الإياب أمام جورماهيا الكينى

قرر المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، خوض فريقه تدريباً استشفائياً اليوم «الاثنين»، بعد عودة البعثة من نيروبى فى الساعات الأولى من فجر اليوم على أن يحصل الفريق على راحة من المران غداً «الثلاثاء»، ثم يستأنف تدريباته أيام «الأربعاء والخميس والجمعة» قبل خوض لقاء العودة أمام جورماهيا مساء يوم «السبت» المقبل.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، يوم «السبت» المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ«32» لدورى أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه فى دورى أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكينى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين أمس «الأحد»، على ملعب استاد «نيايو» الوطنى.