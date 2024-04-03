على من تقع اختيارات البرازيلي ميكالى للمشاركة فى أولمبياد باريس؟!

لا تزال قائمة منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد باريس 2024، تشغل بال المدير الفنى لمنتخب الفراعنة الأولمبي، البرازيلي روجيرو ميكال.

وكانت أسماء عديدة قد تم ترشيحها للتواجد مع منتخب مصر الأولمبى، في أولمبياد باريس أبرزهم وأهمهم هو النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لكن يأمل الجهاز الفني للفراعنة في حسم ذلك الملف قبل انطلاق البطولة في شهر يوليو القادم.

ومن المقرر أن تقام بطولة أولمبياد باريس 2024 في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، وينص قانون البطولة على اختيار 3 لاعبين من الكبار إلى قائمة منتخب مصر الأولمبي للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد.

وكشفت تقارير إعلامية، عما يفكر فيه روجيرو ميكالي لاختيارهم في قائمة منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد باريس، حيث قال التقارير: «رقم واحد في اختياراته هو إمام عاشور، وذلك لجدارته في منطقة وسط الملعب، وما يزيد من الأمور أهمية أن محمود صابر سيغيب عن مباراتين لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس وبالتالي سيحتاج إمام عاشور في منطقة وسط الملعب».

وأضافت التقارير: «رقم 2 في أولويات ميكالي هو محمد صلاح، ولم يتحدثوا مع ليفربول أو رأي صلاح الشخصي في ذلك الأمر حتى الآن».

أما في حالة عدم وجود محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي سيقع الاختيار على مصطفى محمد، بالأخص وأن أول مباراتين لمنتخب مصر الأولمبي ستقام في مدينة نانت”.

أما ثالث الأماكن، فسيكون لمحمد عبد المنعم مدافع الأهلي بالأخص وأن لديه من الخبرات ما تكفي لقيادة دفاع منتخب مصر، وفي حالة عدم ضم محمد صلاح أو مصطفى محمد سيقع الاختيار على أحمد سيد زيزو لضمه في هذه البطولة.