خطة النواب ثمن بيان الرئيس عقب أداءه اليمين الدستورية

أكد النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية بمثابة بداية لحقبة جديدة للجمهورية الجديدة وانطلاقا لاستكمال طريق الانجازات والمشروعات القومية والبناء والتنمية في كل ربوع مصر وفي شتي المجالات من اجل حياة كريمة للمواطن المصري.

مضيفًا: أن أداء الرئيس اليمين الدستورية بداية أخرى للوطن لمزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومرحلة جديدة لبناء الإنسان المصري الذي هو على رأس الأولويات للرئيس السيسي، وانطلاقًا لمرحلة من العمل الوطني الجادة والمتميز لتشهد إنجازات جديدة، واستكمال ما تم من مشاريع عملاقة ومدن جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها.

وثمن بدراوي خطاب الرئيس السيسي وبيانه أمام البرلمان بعد أداءه اليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن البيان احترم بشدة الشعب المصري العظيم وقدر تحمل مسؤلياته والتحديات التي تحملها نتيجة ما تموج به المنطقة والعالم.

كما أكد النائب أن البيان يعد خريطة عمل مستقبلية وأجندة وطنية خالصة للعمل ودستور حياة في المستقبل للارتقاء بالبلاد والعباد خاصة وأن البيان شمل الارتكاز والعمل على أسس هامة جدًا وقطاعات حيوية للارتقاء بالاقتصاد المصري ودعمه.

وقدم بدراوي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية لقيادة مصر خلال الست سنوات القادمة، مؤكدًا أن السيسي رئيس وطني تحمل الكثير من الأعباء والضغوط وعمل لصالح هذا الوطن ولرفعتة ولصالح الشعب المصري، كما قدم بدراوي التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم والذي وضع ثقتة الكاملة في شخص الرئيس السيسي.